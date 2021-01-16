«Клипперс» разбили «Сакраменто» с разницей «+38», «Лейкерс» разгромили «Нью-Орлеан»

В очередном матче чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде крупно обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 138:100.

Лучшими в составе победителей были Кавай Леонард (27 очков), Пол Джордж (26 очков) и Маркус Моррис (18 очков). У «Кингз» наиболее заметными на площадке были Марвин Багли (20 очков), Ричаун Холмс (17 очков) и Деарон Фокс (14 очков).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:95. У «Лейкерс» лучшими на паркете были Леброн Джеймс (21 очко и 8 подборов), Энтони Дэвис (17 очков) и Монтрезл Харрелл (16 очков). В составе «Пеликанс» наиболее результативными были Зайон Уильямсон (21 очко и 12 подборов), Брендон Ингрэм (20 очков) и Джей Джей Редик (12 очков).

Также в рамках игрового дня «Юта Джаз» обыграла «Атланту Хоукс» (116:92), «Милуоки Бакс» победил «Даллас Маверикс» (112:109), «Кливленд Кавальерс» дома оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» (106:103), «Бостон Селтикс» разгромил «Орландо Мэджик» (124:97), а «Оклахома-Сити Тандер» в овертайме обыграл «Чикаго Буллз» (127:125).