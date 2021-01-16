Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Клипперс» разбили «Сакраменто» с разницей «+38», «Лейкерс» разгромили «Нью-Орлеан»

«Клипперс» разбили «Сакраменто» с разницей «+38», «Лейкерс» разгромили «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде крупно обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 138:100.

Лучшими в составе победителей были Кавай Леонард (27 очков), Пол Джордж (26 очков) и Маркус Моррис (18 очков). У «Кингз» наиболее заметными на площадке были Марвин Багли (20 очков), Ричаун Холмс (17 очков) и Деарон Фокс (14 очков).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:95. У «Лейкерс» лучшими на паркете были Леброн Джеймс (21 очко и 8 подборов), Энтони Дэвис (17 очков) и Монтрезл Харрелл (16 очков). В составе «Пеликанс» наиболее результативными были Зайон Уильямсон (21 очко и 12 подборов), Брендон Ингрэм (20 очков) и Джей Джей Редик (12 очков).

Также в рамках игрового дня «Юта Джаз» обыграла «Атланту Хоукс» (116:92), «Милуоки Бакс» победил «Даллас Маверикс» (112:109), «Кливленд Кавальерс» дома оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» (106:103), «Бостон Селтикс» разгромил «Орландо Мэджик» (124:97), а «Оклахома-Сити Тандер» в овертайме обыграл «Чикаго Буллз» (127:125).

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 138
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Багли III - 20, Холмс - 17, Барнс - 14, Фокс - 14, Мету - 10, Хилд - 9, Робинсон - 5, Халибёртон - 5, Джеймс - 4, Вудард - 2, Бьелица, Гай, Джеффрис, Джозеф, Паркер, Рэмси, Уайтсайд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 27, Джордж - 26, Моррис - 18, Кеннард - 14, Мэнн - 13, Джексон - 11, Батюм - 6, Зубац - 6, Ибака - 6, Коффи - 5, Отуру - 4, Кабенгеле - 2, Беверли, Л. Уильямс, Паттерсон, Скрабб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021