Игрок сборной Швейцарии совершил каминг-аут

27-летний игрок сборной Швейцарии по баскетболу 3x3 Марко Леманн сделал каминг-аут. Леманн выступил с подробным признанием, рассказав о сложностях своего решения.



«Меня зовут Марко, я 27-летний профессиональный игрок в баскетбол 3х3. И я решил не дожидаться окончания карьеры, чтобы объявить себя геем.



Как я раньше представлял себе каминг-аут? Представьте, равный счёт в матче. Я бросаю на победу с сиреной. Мяч в кольце, я становлюсь чемпионом и MVP. Все празднуют. Я целую своего бойфренда на глазах у всех. Бум, вот все и узнали. Я просыпаюсь утром, и всё хорошо.



К сожалению, ничего из этого пока не произошло. Не поймите меня неправильно – я делал в своей карьере победные броски! Но до сегодняшнего дня я не объявлял о своей ориентации во всеуслышание. Моя семья, друзья, партнёры по команде давно об этом знают, но для остальных это было в секрете.



Я мог бы не говорить об этом до конца своей карьеры, но решил по-другому. Я всегда считал психологическую устойчивость своим сильным качеством, однако в конце 2019 года я достиг дна. Я устал от постоянной фальши, от смены личностей. Счастливому гею в отношениях постоянно приходилось менять облик, превращаясь в безэмоционального профессионального атлета, не способного говорить о личном. Я начал испытывать панические атаки и чувствовал себя изолированным. Думал, что пройду всю карьеру со словами «у меня нет девушки, потому что хочу сконцентрироваться на баскетболе». Но я не могу больше так себя вести.



У нас есть проблема в командных видах спорта – здесь нет места геям. Это табу. Многие талантливые молодые парни уходят из спорта, когда осознают свою ориентацию. Мы должны прекратить этот процесс и больше говорить о проблеме. Поделюсь примером.



В перерыве матча тренер говорит команде: «Что вы вообще творите? Хватит играть мягко! Вы играете, как геи, как девчонки! Вам нужно сыграть намного жёстче во второй половине! Покажите характер».



Как бы я хотел открыть рот в этот момент. Хотелось сказать, что именно голубой парень в этой команде был единственным, кто сыграл хорошо в первой половине, кто действительно играл жёстко. Но я не мог.



Самое тяжёлое в этой ситуации, что партнёров по команде воодушевила и взбодрила речь тренера. Серьёзно, парни? Почему геи у вас ассоциируются со слабостью?» – сказал Леманн.