Андре Драммонд превзошёл мощное достижение Хакима Оладжьювона

Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд набрал 33 очка и 23 подбора в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (106:103).
Драммонд провёл 43-ю игру за карьеру в лиге, в которой набирал не менее 20 очков и 20 подборов. Он стал третьим в истории по количеству таких матчей, опередив Хакима Оладжьювона. Только Мозес Мэлоун (109 матчей) и Дуайт Ховард (51) впереди Драммонда, легендарные «большие» Оладжьювон (42) и Чарльз Баркли (41) уступают центровому клуба из Огайо.
Драммонд — шестой игрок в истории франшизы «Кавальерс», набравший не менее 30 очков и 20 подборов в одном матче, в том числе первый после Карлоса Бузера, который сделал это 20 января 2004 года.
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