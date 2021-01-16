В «Вашингтоне» массовая вспышка коронавируса. Стало известно количество заражённых

В составе клуба НБА «Вашингтон Уизардс» шесть баскетболистов сдали положительный результат теста на COVID-19, сообщает Hoops Rumors. Ещё три игрока контактировали с заражёнными, из-за чего ушли на карантин.



Главный тренер «Уизардс» Скотт Брукс надеется, что команда сможет возобновить тренировки на следующей неделе. Генеральный менеджер Томми Шеппард выразил надежду, что баскетболисты с отрицательным результатом тестов смогут приступить к индивидуальным тренировкам уже в субботу.



Ни один из сотрудников клуба не сдал положительный результат теста. У четырех из шести заражённых игроков заболевание проходит бессимптомно, НБА отменила несколько игр «Уизардс» в регулярном чемпионате. Предположительно команда в следующий раз сыграет 20 января с «Шарлотт Хорнетс».