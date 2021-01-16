Зак Лавин покорил рекорд Майкла Джордана
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Чикаго Буллз». Встреча прошла на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 127:125 ОТ (22:30, 28:38, 37:27, 31:23, 9:7) в пользу подопечных Марка Дэйгнолта.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, в его активе 35 очков, 7 подборов и 6 ассистов. Таким образом, он повторил достижение легенды «Буллз» Майкла Джордана. Лавин стал вторым игроком в истории клуба, кому удалось три встречи подряд завершить с 35 очками, 5 подборами и 5 ассистами.
Это третий кряду проигрыш «Чикаго». В следующем матче регулярного чемпионата «быки» 17 января в гостях встретятся с «Даллас Маверикс».
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