«Уорриорз» считали Ламело Болла самым талантливым на драфте, но не взяли. Названа причина

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» считало, что самым талантливым представителем драфта-2020 является защитник Ламело Болл. Тем не менее, имея второй драфт-пик, калифорнийская команда выбрала на ярмарке талантов Джеймса Уайзмана.

«Из того, что мне говорили люди из „Голден Стэйт“, можно сказать, что боссы команды считали самым талантливым игроком драфта Ламело Болла. Тем не менее они полагали, что выбор Уайзмана более соответствует планам команды, именно потому и выбрали его. Дело не в том, что им не нравился Ламело», — сообщает инсайдер издания The Athletic Маркус Томпсон.

Уайзман в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 11,3 очка и собирая 6,3 подбора. Болл под 3-м пиком был выбран «Шарлотт Хорнетс».