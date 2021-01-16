«Это как в Вегасе». Главный тренер «Баварии» устроил перепалку с коллегой из «Реала»

Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери после матча с «Реалом» (76:81 ОТ) устроил перепалку с коллегой из мадридского клуба Пабло Ласо. Вместо традиционного послематчевого приветствия Тринкьери в резкой форме высказал Ласо претензии. Спор продолжался несколько секунд. После этого Тринкьери начал что-то говорить игрокам «Реала». Момент можно посмотреть на видео с 2:50.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
«Нет ничего особенного в том, что Андреа завёлся во время игры, я тоже был на взводе. Уважаю его как тренера и отдаю ему должное за то, что он делает. На площадке всякое случается, все нормально», – приводит слова Ласо после матча обозреватель Роберт Хойзель на своей странице в «Твиттере».
«Это как в Вегасе. Случившееся на паркете пусть там и останется. Всё позади. Уважаю «Реал», это баскетбольные легенды», – заявил Тринкьери.
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