Зверский данк форварда ЦСКА через украинского игрока «Барселоны» — момент тура Евролиги

Мощный данк тяжёлого форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя после передачи Майка Джеймса через украинского центрового «Барселоны» Артёма Пустового признан лучшим моментом 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В топ-10 также вошли эффектные данки баскетболистов «Химок» Джордана Микки и Девина Букера в матче с клубом «Анадолу Эфес».

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Напомним, ЦСКА проиграл (75:88) в домашнем матче с «Барселоной». Лучшим в составе победителей стал атакующий защитник Кори Хиггинс, набравший 25 очков. У ЦСКА 18 очков в активе разыгрывающего Майка Джеймса, 15 очков записал в актив центровой Никола Милутинов.