Названа следующая суперзвезда НБА на обмен после Джеймса Хардена

Баскетбольный обозреватель Кевин О'Коннор на своей странице в «Твиттере» выразил мнение, что после обмена защитника Джеймса Хардена в «Бруклин» следующая длительная эпопея с обменом развернётся вокруг другого звёздного игрока лиги, защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.
Бил — третий номер драфта-2012. На протяжении всей профессиональной карьеры защищал цвета «Вашингтон Уизардс». В нынешнем регулярном чемпионате успел принять участие в десяти встречах, набирая в них 34,9 очка, собирая 5,3 подбора и совершая 5,0 передачи. За годы карьеры баскетболист провёл в регулярных чемпионатах 555 матчей, набирая в них 21,2 очка, собирая 4,0 подбора, совершая 4,0 передачи, 1,1 перехвата и 0,4 блок-шота.
Обозреватель отметил, что обмен Била обойдётся командам гораздо дешевле, чем обмен Хардена из «Рокетс» в «Нетс».
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