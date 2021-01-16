В «Зените» ответили на вопрос, когда ждать дебюта нового игрока в команде

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о победе над «Жальгирисом» (77:65) в матче Евролиги и ответил на вопрос о новичке команды Тарике Блэке.



«Мы вернулись на домашнюю арену, было особенно приятно сыграть в 2021-м в Евролиге с частью болельщиков. Обе команды старались контролировать игру в защите, не позволять противнику действовать так, как он привык. Хочу поздравить «Жальгирис», сыгравший хорошо. Хочу поздравить своих ребят — они были внутри игры на протяжении всех сорока минут, боролись, ждали момента, делали всё, чтобы выиграть. Мы должны радоваться тому, как провели этот матч, победа очень важна. Когда ждать на паркете новичка команды Тарика Блэка? Не знаю. Сейчас всё упирается в бумаги, не могу назвать конкретных сроков. Надеюсь, он как можно раньше окажется в нашем распоряжении», — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».



«Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице Евролиги. Следующий матч команда Паскуаля проведет с «Анадолу Эфес» 21 января дома.