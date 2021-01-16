Пашутин прокомментировал крупную победу «Локомотива-Кубань» над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Рад за команду! У нас был сложный период, за время которого провели несколько неудачных матчей. В последние дни хорошо поработали на тренировках, делая акцент на то, чтобы улучшить защиту, вернуть себе подвижность, а главное — разобраться с подбором. Сегодня нам удалось взять под контроль этот компонент, хотя мы и уступили, но с небольшой разницей. «Нижний» — команда с характером, которая играет в жесткий, мужской баскетбол с высочайшим процентом реализации трехочковых бросков. У многих игроков задней линии реализация из-за дуги стремится к 50%. Очень много внимания и энергии пришлось потратить на то, чтобы противостоять их открытым броскам. Наши ребята справились, играли сердцем и, думаю, начиная с этой игры, мы возвращаемся на прежний путь», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.