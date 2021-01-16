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Джеймс Харден объяснил, как впишется в команду с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом

Джеймс Харден объяснил, как впишется в команду с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом
Баскетбол / НБА 0

Новичок «Бруклин Нетс» защитник Джеймс Харден рассказал, как он планирует вписаться в команду с другими звёздами — Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

«Я думаю, что мои навыки плеймейкера позволят сделать это. У нас есть два отличных скорера, которых мир уже знает. Моя работа заключается в том, чтобы приходить на паркет, набирать очки, когда это необходимо, но при этом использовать плеймейкинг, делая всю команду лучше.

Думаю, игра на позиции разыгрывающего — один из аспектов игры, который поможет мне добиться успеха в нападении. И пока я делаю своих партнёров по команде лучше, очки не имеют значения. Думаю, все знают, что я способен набирать очки, но в этом аспекте будет моя жертва», — приводит слова Джеймса Хардена Fadeaway World.

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