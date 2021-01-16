Джеймс Харден объяснил, как впишется в команду с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом
Новичок «Бруклин Нетс» защитник Джеймс Харден рассказал, как он планирует вписаться в команду с другими звёздами — Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.
«Я думаю, что мои навыки плеймейкера позволят сделать это. У нас есть два отличных скорера, которых мир уже знает. Моя работа заключается в том, чтобы приходить на паркет, набирать очки, когда это необходимо, но при этом использовать плеймейкинг, делая всю команду лучше.
Думаю, игра на позиции разыгрывающего — один из аспектов игры, который поможет мне добиться успеха в нападении. И пока я делаю своих партнёров по команде лучше, очки не имеют значения. Думаю, все знают, что я способен набирать очки, но в этом аспекте будет моя жертва», — приводит слова Джеймса Хардена Fadeaway World.
Рекомендуем вам
- 16 января 2021
-
21:56
-
20:44
-
20:04
-
19:52
-
17:43
-
16:48
-
16:04
-
15:53
-
14:03
-
14:02
-
13:55
-
13:48
-
13:36
-
12:59
-
11:51
-
10:00
-
10:00
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
09:08
-
08:46
-
06:42
-
02:16
-
00:39
-
00:27
- 15 января 2021
-
23:29
-
23:09
-
23:08
-
22:05
-
21:59
-
20:18
-
19:56
-
19:09
-
18:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам