Гомельский: дня начала Харден должен сбросить около 10 кг, а потом уже эффективно играть

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился своим мнением об обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».



«Новый владелец «Бруклина» денег не жалеет. А увидим мы восхождение «Нетс» к титулу или нет, я не знаю. Мне кажется, что для начала Харден должен похудеть килограммов на 10, а уже потом сможет играть в эффективный баскетбол», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают Виктора Оладипо, Данте Экзама, Родиона Куруца, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают Джеймса Хардена, «Пэйсерз» получают Кариса Леверта и пик второго раунда,

«Кавальерс» получают Джарретта Аллена и Торина Принса.