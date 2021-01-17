Лука Дончич покорил достижение Майкла Джордана
НБА внесла поправки в статистику матча регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Милуоки Бакс», добавив разыгрывающему клуба из Техаса Луке Дончичу 10-й подбор.
Таким образом Дончич завершил встречу с 28 очками, 10 подборами и 13 передачами, оформив 28-й трипл-дабл за карьеру. Дончич сравнялся с легендарным баскетболистом «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом по количеству трипл-даблов за карьеру и делит с ним 16-е место в истории НБА по этому показателю. Словенский защитник проводит в лиге третий сезон. Он сделал столько же трипл-даблов, сколько Джордан оформил за 15 лет карьеры.
Ближайшие цели Дончича по трипл даблам — Бен Симмонс, Грант Хилл (оба по 29 трипдл-балов) и Джон Хавличек (31).
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