Дабл-дабл Вуда не помог «Хьюстону» обыграть «Сан-Антонио»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 103:91.

Самый значительный вклад в победу «Сан-Антонио» внёс защитник Демар Дерозан, отметившийся 24 очками, 7 подборами и 4 передачами. Единственный дабл-дабл в составе «Спёрс» у австрийского центрового Якоба Пёлтля (13 очков, 11 подборов и 3 передачи).

Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал форвард Кристиан Вуд, на счету которого дабл-дабл из 24 очков, 18 подборов и 3 передач.

«Сан-Антонио» одержал 3-ю победу в последних 5 встречах, а «Хьюстон» потерпел 5 поражений в последних 7 играх.

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Сан-Антонио» занимает 7-е место, а «Хьюстон» — предпоследнее (14-е).