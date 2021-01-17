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Дабл-дабл Вуда не помог «Хьюстону» обыграть «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Вуда не помог «Хьюстону» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 103:91.

Самый значительный вклад в победу «Сан-Антонио» внёс защитник Демар Дерозан, отметившийся 24 очками, 7 подборами и 4 передачами. Единственный дабл-дабл в составе «Спёрс» у австрийского центрового Якоба Пёлтля (13 очков, 11 подборов и 3 передачи).

Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал форвард Кристиан Вуд, на счету которого дабл-дабл из 24 очков, 18 подборов и 3 передач.

«Сан-Антонио» одержал 3-ю победу в последних 5 встречах, а «Хьюстон» потерпел 5 поражений в последних 7 играх.

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Сан-Антонио» занимает 7-е место, а «Хьюстон» — предпоследнее (14-е).

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 91
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 24, Мюррей - 18, Пёлтль - 13, Джонсон - 11, Миллз - 11, Васселл - 9, Уокер - 8, Гэй - 5, Олдридж - 4, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Ойбанкс, Саманич, Уайт, Уэзерспун
Хьюстон Рокетс: Вуд - 24, Джонс - 24, Маклемор - 21, Нваба - 7, Тэйт - 7, Такер - 4, Куруч - 2, Мартин - 2, Браун, Гордон, Казинс, Клемонс, Уолл, Хаус, Экзам
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