Джеймс Харден установил феноменальный рекорд НБА в первом матче за «Бруклин»
Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за свою новую команду. Харден набрал 32 очка, 14 передач и 12 подборов за 40 минут в матче с «Орландо Мэджик» (122:115).
Джеймс стал седьмым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл в первом матче за команду, повторив достижение Оскара Робертсона (1960), Нейта Термонда (1974), Джона Шумейта (1976), Льюиса Ллойда (1983), Элфрида Пэйтона (2018) и Расселла Уэстбрука (2020).
Кроме того, Харден установил рекорд франшизы «Нетс» по количеству передач, сделанных в первом матче за команду – 14.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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