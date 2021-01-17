Джеймс Харден установил феноменальный рекорд НБА в первом матче за «Бруклин»

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за свою новую команду. Харден набрал 32 очка, 14 передач и 12 подборов за 40 минут в матче с «Орландо Мэджик» (122:115).



Джеймс стал седьмым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл в первом матче за команду, повторив достижение Оскара Робертсона (1960), Нейта Термонда (1974), Джона Шумейта (1976), Льюиса Ллойда (1983), Элфрида Пэйтона (2018) и Расселла Уэстбрука (2020).

Кроме того, Харден установил рекорд франшизы «Нетс» по количеству передач, сделанных в первом матче за команду – 14.

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