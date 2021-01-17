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«Индиана» получила игрока с опухолью почки в сделке по Хардену, но не стала срывать обмен

«Индиана» получила игрока с опухолью почки в сделке по Хардену, но не стала срывать обмен
Баскетбол / НБА 0
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Атакующий защитник «Индианы Пэйсерз» Карис Леверт выбыл на неопределённый срок после того, как во время МРТ у него выявили небольшую опухоль на левой почке, сообщает Hoops Rumors.

В субботу официально состоялся обмен между четырьмя командами, в результате которого «Пэйсерс» отправили Виктора Оладипо в «Хьюстон Рокетс», а Джеймс Хардён перешёл из «Хьюстона» в «Бруклин Нетс». «Кливленд Кавальерс» стали четвёртой стороной в сделке.

Медицинское обследование Леверта вызвало задержку при заключении сделки. В итоге «Пэйсерс» дополнительно получили пик второго раунда на драфте-2024, изначально перешедший от «Кливленда» «Бруклину», и денежную компенсацию. У «Индианы» была возможность сорвать обмен из-за непригодности Леверта по состоянию здоровья, но клуб решил подождать, когда игрок восстановится и принять компенсацию в виде драфт-пика.

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