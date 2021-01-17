«Портленд» потерял Си Джей Макколлума

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум пропустил вторую половину субботнего матча регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, сообщает официальный «Твиттер» клуба.
Макколлум получил повреждение в первой четверти встречи, но остался на паркете до большого перерыва. Си Джей за 19 минут набрал 16 очков. Степень тяжести повреждения поможет определить МРТ.
Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:106. Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, он записал в актив 36 очков. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, набрав 26 очков и сделав 11 передач. У Клинта Капелы также дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов.
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