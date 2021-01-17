Джеймс Харден отреагировал на дебют с историческим рекордом за «Бруклин»

Защитник Джеймс Харден поделился впечатлениями от дебютного матча за «Бруклин Нетс» с «Орландо Мэджик» (122:115), где он оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, отдав 14 передач и собрав 12 подборов.



«Когда ты в одной команде с действительно очень хорошими игроками, довольно легко наладить взаимопонимание. Мне нужно научиться читать игру, узнать, где парням нравится получать мяч, просто узнать наш состав индивидуально. Как только это узнаю, количество потерь сократится и я стану более эффективным», – приводит слова Хардена Sport Center.



Харден стал первым игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за новую команду. У Джеймса не было возможности потренироваться с командой до матча из-за задержки обмена, связанной с медицинским обследованием Кариса Леверта. «Индиана» могла сорвать сделку из-за выявления опухоли почки у Леверта, но не стала этого делать.