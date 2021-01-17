Кевин Дюрант и Стив Нэш высказались о дебюте Джеймса Хардена за «Бруклин»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и главный тренер клуба Стив Нэш выразили удовлетворение после дебюта защитника Джеймса Хардена в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик». Джеймс набрал 32 очка, 14 передач и 12 подборов.



«Потрясающе! Было видно, как Джеймс пытается понять, как ему лучше играть. Сначала мне показалось, что мы делаем много лишних передач. Мы пытались сделать так, чтобы всем было комфортно. Потом он просто вошел в свой режим агрессивности, начал набирать очки, и это раскрыло всем нам игру. Рад, что он встал на ноги, ему нужно продолжать трудиться и становиться лучше с каждым днем», – приводит слова Дюранта официальный сайт НБА.

«Джеймс Харден показал отличную статистику. Ого, он почти сделал квадрупл-дабл. Безусловно, Джеймс – блестящий баскетболист. Нам нужно объединить их, придумать, как сделать так, чтобы это работало, чтобы он делал то, что умеет, и при этом делал других лучше. Он 15 раз вставал на линию штрафных, реализовывал трёхочковые, сделал 12 подборов, 14 передач, 4 перехвата. Мы знаем, кто он. Он баскетболист мирового уровня», – добавил Нэш.