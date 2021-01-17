Харден: и это с нами ещё не было Кайри Ирвинга!

Защитник Джеймс Харден поделился впечатлениями от дебютного матча за «Бруклин Нетс» с «Орландо Мэджик» (122:115), где он оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, отдав 14 передач и собрав 12 подборов.



«Бруклин» одержал командную победу. И это с нами ещё не было Кайри Ирвинга! Надо же, было очень страшно", — написал Харден в своём «инстаграме».



Напомним, Харден стал первым игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за новую команду. У Джеймса не было возможности тренироваться с командой до матча из-за задержки обмена, связанной с медицинским обследованием Кариса Леверта. «Индиана» могла сорвать сделку из-за выявления опухоли почки у Леверта, но не стала этого делать.