Чемпион НБА-2020 в составе «Лейкерс» выставлен на обмен

«Кливленд Кавальерс» готовы обменять центрового Джавэйла Макги, сообщает ESPN.

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» был обменян в «Кливленд» в ноябре 2020 года. Недавно «Кавальерс» выменяли из «Бруклин Нетс» центрового Джарретта Аллена, что делает Макги ненужным для клуба из Огайо.



В прошлом регулярном чемпионате НБА Макги принял участие в 68 встречах, в которых в среднем набирал 6,6 очка, совершая 5,7 подбора и 0,5 передачи. В плей-офф сезона-2019/2020 провёл 14 встреч, набирая в среднем 2,9 очка за матч и делая 3,1 подбора.



Макги не смог со старта сезона проявить себя в составе «Кавальерс», приняв участие в 13 встречах, набирая 8,0 очков, совершая 6,2 подбора и отдавая 1,3 передачи за 16 минут 54 секунды игрового времени.