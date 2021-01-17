Гомельский оценил способность Дюранта, Хардена и Ирвинга побороться за титул чемпиона НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» и перспективе трио Хардена, Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта в борьбе за титул НБА.



«Джеймс Харден уже был в такой ситуации в „Оклахоме“ рядом с Дюрантом и Уэстбруком. Тогда он не был доволен ситуацией и потребовал обмена. Не уверен, что сейчас у тройки Дюрант — Ирвинг — Харден получится побороться за титул», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают Виктора Оладипо, Данте Экзама, Родиона Куруца, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).



«Нетс» получают Джеймса Хардена, «Пэйсерз» получают Кариса Леверта и пик второго раунда,

«Кавальерс» получают Джарретта Аллена и Торина Принса.