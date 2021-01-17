«Енисей» разгромно проиграл «Парме»

В Красноярске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» принимал «Парму».
Хозяева паркета в первой четверти завладели инициативой и после первого игрового отрезка повели с разницей в четыре очка — 18:14. К большому перерыву пермяки не только сократили отставание, но и вышли вперёд — 40:38. В третьем игровом отрезке «Парма» отлично сыграла в обороне, дополнив это хорошей атакой: за десять минут «Енисею» удалось набрать лишь пять очков против 24 у «Пармы». К последней четверти счёт на табло был 43:64 в пользу пермяков. В заключительной четверти сильнее также оказалась «Парма». Итоговый счёт встречи — 86:52 в пользу «Пармы».
Самым результативным в составе победителей стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 17 очков. В «Енисее» 16 очков набрал Михаил Кулагин.
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