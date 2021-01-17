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«Енисей» разгромно проиграл «Парме»

«Енисей» разгромно проиграл «Парме»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Красноярске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» принимал «Парму».

Хозяева паркета в первой четверти завладели инициативой и после первого игрового отрезка повели с разницей в четыре очка — 18:14. К большому перерыву пермяки не только сократили отставание, но и вышли вперёд — 40:38. В третьем игровом отрезке «Парма» отлично сыграла в обороне, дополнив это хорошей атакой: за десять минут «Енисею» удалось набрать лишь пять очков против 24 у «Пармы». К последней четверти счёт на табло был 43:64 в пользу пермяков. В заключительной четверти сильнее также оказалась «Парма». Итоговый счёт встречи — 86:52 в пользу «Пармы».

Самым результативным в составе победителей стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 17 очков. В «Енисее» 16 очков набрал Михаил Кулагин.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
52 : 86
Парма
Пермь, Россия
Енисей: М. Кулагин - 16, Бэттл - 12, Балашов - 8, Якушин - 6, Комиссаров - 4, Викторов - 2, Мэтьюс - 2, Хэммондс - 2, Джонсон, Митусов, Сонько
Парма: Жукаускас - 17, Мейерис - 16, Савович - 15, Юшкевичюс - 12, Буланов - 6, Уильямс - 6, Жмако - 4, Григорьев - 3, Платунов - 3, Шейко - 3, Ивлев - 1
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