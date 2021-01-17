Джеймс Харден резко исхудал после перехода в «Бруклин»

В социальных сетях отметили необычное преображение Джеймса Хардена после перехода из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс». В начале января 2021 года, во время матча «Хьюстона» и «Лейкерс», Джеймс Харден выглядел гораздо крупнее, чем сейчас. Во время трансляции матча этот момент подмечали в том числе и комментаторы, обращая внимание на лишний вес Хардена. Однако уже в первом матче за новый клуб Харден выглядит гораздо стройнее, чем пару недель назад.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Barstool Sports.

Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают Виктора Оладипо, Данте Экзама, Родиона Куруца, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).



«Нетс» получают Джеймса Хардена, «Пэйсерз» получают Кариса Леверта и пик второго раунда,

«Кавальерс» получают Джарретта Аллена и Торина Принса.