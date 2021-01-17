Димитрис Прифтис: «Химки» — талантливая команда, которая легко может набрать 100 очков

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвёл итог матча Единой лиги ВТБ с «Химками» (93:87).
«Тяжёлый и очень специфический матч, так как после смены тренера у нашего соперника мы ожидали, что игроки сделают шаг вперёд, проявят больше желания и бойцовских качеств. Иногда эти изменения работают положительно для команды, которая на них пошла. Сегодня мы придерживались своего планы и своей игры. «Химки» — талантливая команда, которая легко может набрать сто очков, поэтому для нашей защиты было большим вызовом не дать им этого сделать и ограничить как можно меньшим количеством очков. В концовке всё решили несколько наших владений и бросков: мы забили, а соперник нет. В целом мы показали хорошую защиту, что дало нам больше возможностей для победы», — приводит слова Прифтиса официальный сайт «Химок».
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