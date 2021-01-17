«Майами» определил трёх игроков, которых не отдаст за обмен суперзвезды

Обозреватель Барри Джексон сообщил, что руководство «Майами Хит» заинтересовано в приобретении лидера «Вашингтон Уизардс» защитника Брэдли Биле. Вместе с тем инсайдер отметил, что в клубе из Флориды уже определи баскетболистов, с которыми не готовы расстаться в случае согласия «Уизардс» на обмен.

«Интерес „Майами“ к Билу очень высок. Но если „Вашингтон“ будет настаивать на получении Тайлера Хирро, Данкана Робинсона, Прешеса Ачиувы и драфт-пиков, это будет слишком», — приводит слова Джексона Parlons Basket.

Напомним, что Бил выступает в составе «Вашингтона» на протяжении всей профессиональной карьеры. Наряду с Расселлом Уэстбруком он является главной звездой команды из столицы США. В межсезонье «Вашингтон» расстался с Джоном Уоллом.