Эксперт: Лука Дончич превращается в надутую примадонну?

Известный обозреватель Скип Бэйлесс подверг критике лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича, который остался недоволен тем, что в недавнем проигранном матче с «Милуоки Бакс» не получил возможность атаковать кольцо соперников в последней атаке и спасти игру.

«Лука превращается в надутую примадонну? Похоже, он был очень зол на напарников и тренерский штаб, когда не получил мяч в решающей атаке. В минувшем сезоне он был успешен в 1 из 10 случаев, когда от броска зависела победа или ничья», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Лука Дончич в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в десяти матчах регулярного чемпионата, набирая в них 27,5 очка, собирая 9,5 подбора и совершая 8,8 передачи.