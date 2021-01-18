Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кемба Уокер получил новую травму после дебюта в сезоне

Кемба Уокер получил новую травму после дебюта в сезоне
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер в воскресенье дебютировал в сезоне-2020/2021, приняв участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (75:105), сообщает CBS Sports.

Уокер не доиграл матч, покинув площадку в третьей четверти встречи после жесткого столкновения с центровым «Никс» Нерленсом Ноэлем. Уокер получил удар по ребрам от соперника, после чего пролежал какое-то время на паркете, поднялся и самостоятельно ушёл в раздевалку.

Кемба успел провести на площадке около 20 минут, записав на свой счёт 9 очков (3 из 13 с игры), сделав 3 подбора, отдав 4 передачи, совершив 3 перехвата и допутив 5 потерь. Ранее разыгрывающий несколько месяцев проходил реабилитацию после трамы колена, из-за чего пропустил стартовые матчи сезона.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021