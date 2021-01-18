Гомельский: поставьте себя на место Итудиса, кому бы вы доверили право решающего броска?
Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не ошибается, доверяя решающие броски в сложных матчах лидеру команды, разыгрывающему защитнику Майку Джеймсу.
«У Джеймса средние проценты реализации в матчах Евролиги 52,5 — двухочковых и 38,5 — трёхочковых. То есть у него наибольшие шансы забить решающий мяч с дистанции. В ЦСКА процент реализации бросков с дальней дистанции выше только у Стрелниекса.
Кроме того, Джеймс умеет создавать себе ситуацию для броска самостоятельно, без помощи партнёров. Поставьте себя на место Итудиса, кому бы вы доверили право решающего броска?", — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на вопрос одного из подписчиков.
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