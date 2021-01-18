«Юта» обыграла «Денвер», Гобер оформил дабл-дабл
В очередном матче чемпионата НБА «Юта Джаз» на «Болл-Арене» («Пепси-центр») обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 109:105.
Лучшими на площадке в составе победителей стали Джордан Кларксон (23 очка), Донован Митчелл (18 очков и 7 передач), Боян Богданович (17 очков) и Руди Гобер, формивший дабл-дабл (15 очков и 13 подборов).
У «Денвера» самыми заметными на паркете были Никола Йокич (35 очков и 14 подборов), Джамал Маррей (30 очков) и Пи Джей Дозьер (9 очков).
Следующий матч «Юта» проведёт с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» с «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча намечены на 20 января.
Также в рамках игрового дня в эти минуты встречаются «Сакраменто Кингз» с «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Клипперс» с «Индианой Пэйсерс».
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2021, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 109
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 30, Дозьер - 9, Харрис - 8, Моррис - 7, Грин - 5, Кампаццо - 5, Миллсэп - 4, Бартон - 2, Бол, Ннаджи, Портер, Уиттингтон, Хартенштайн, Ховард, Хэмптон, Чанчар
Юта Джаз: Кларксон - 23, Митчелл - 18, Богданович - 17, Гобер - 15, Конли - 14, Ньянг - 11, О'Нил - 8, Фэйворс - 3, Азубуике, Брэнтли, Инглс, Морган, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
07:46
-
06:44
-
02:01
-
00:21
-
00:05
- 17 января 2021
-
23:41
-
23:36
-
22:45
-
21:59
-
20:35
-
19:24
-
18:34
-
18:27
-
18:22
-
17:09
-
16:58
-
15:52
-
14:53
-
13:56
-
12:54
-
10:52
-
10:50
-
09:33
-
09:20
-
09:15
-
09:11
-
09:06
-
09:02
-
08:37
-
04:30
-
03:33
-
00:53
-
00:15
- 16 января 2021
-
22:55
-
21:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам