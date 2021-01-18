Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Юта» обыграла «Денвер», Гобер оформил дабл-дабл

«Юта» обыграла «Денвер», Гобер оформил дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче чемпионата НБА «Юта Джаз» на «Болл-Арене» («Пепси-центр») обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 109:105.

Лучшими на площадке в составе победителей стали Джордан Кларксон (23 очка), Донован Митчелл (18 очков и 7 передач), Боян Богданович (17 очков) и Руди Гобер, формивший дабл-дабл (15 очков и 13 подборов).

У «Денвера» самыми заметными на паркете были Никола Йокич (35 очков и 14 подборов), Джамал Маррей (30 очков) и Пи Джей Дозьер (9 очков).

Следующий матч «Юта» проведёт с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» с «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча намечены на 20 января.

Также в рамках игрового дня в эти минуты встречаются «Сакраменто Кингз» с «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Клипперс» с «Индианой Пэйсерс».

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2021, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 109
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 30, Дозьер - 9, Харрис - 8, Моррис - 7, Грин - 5, Кампаццо - 5, Миллсэп - 4, Бартон - 2, Бол, Ннаджи, Портер, Уиттингтон, Хартенштайн, Ховард, Хэмптон, Чанчар
Юта Джаз: Кларксон - 23, Митчелл - 18, Богданович - 17, Гобер - 15, Конли - 14, Ньянг - 11, О'Нил - 8, Фэйворс - 3, Азубуике, Брэнтли, Инглс, Морган, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021