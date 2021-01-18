«Юта» обыграла «Денвер», Гобер оформил дабл-дабл

В очередном матче чемпионата НБА «Юта Джаз» на «Болл-Арене» («Пепси-центр») обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 109:105.

Лучшими на площадке в составе победителей стали Джордан Кларксон (23 очка), Донован Митчелл (18 очков и 7 передач), Боян Богданович (17 очков) и Руди Гобер, формивший дабл-дабл (15 очков и 13 подборов).

У «Денвера» самыми заметными на паркете были Никола Йокич (35 очков и 14 подборов), Джамал Маррей (30 очков) и Пи Джей Дозьер (9 очков).

Следующий матч «Юта» проведёт с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» с «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча намечены на 20 января.

Также в рамках игрового дня в эти минуты встречаются «Сакраменто Кингз» с «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Клипперс» с «Индианой Пэйсерс».