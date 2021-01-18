«Нью-Орлеан» победил «Сакраменто», Зайон набрал 31 очко

В очередном матче чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде в «Голден Уан-центре» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 128:123.

Лучшими на площадке в составе «Пеликанс» были Зайон Уильямсон (31 очко), Брендон Ингрэм (22 очка) и Эрик Бледсоу (21 очко). Кроме того, дабл-дабл оформил Стивен Адамс (12 очков и 15 подборов).

У «Сакраменто» самыми результативными в матче стали Деарон Фокс (43 очка и 13 передач), Марвин Багли (26 очков и 10 подборов) и Бадди Хилд (18 очков).

Следующий матч «Сакраменто» проведёт с «Клипперс» на выезде 21 января, а «Пеликанс» сыграют с «Ютой» 20 января.

Ранее «Юта Джаз» на «Болл-Арене» обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 109:105. Также в рамках игрового дня встречаются «Лос-Анджелес Клипперс» и «Индиана Пэйсерс».