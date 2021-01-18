«Нью-Орлеан» победил «Сакраменто», Зайон набрал 31 очко
В очередном матче чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде в «Голден Уан-центре» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 128:123.
Лучшими на площадке в составе «Пеликанс» были Зайон Уильямсон (31 очко), Брендон Ингрэм (22 очка) и Эрик Бледсоу (21 очко). Кроме того, дабл-дабл оформил Стивен Адамс (12 очков и 15 подборов).
У «Сакраменто» самыми результативными в матче стали Деарон Фокс (43 очка и 13 передач), Марвин Багли (26 очков и 10 подборов) и Бадди Хилд (18 очков).
Следующий матч «Сакраменто» проведёт с «Клипперс» на выезде 21 января, а «Пеликанс» сыграют с «Ютой» 20 января.
Ранее «Юта Джаз» на «Болл-Арене» обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 109:105. Также в рамках игрового дня встречаются «Лос-Анджелес Клипперс» и «Индиана Пэйсерс».
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2021, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 128
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Фокс - 43, Багли III - 26, Хилд - 18, Холмс - 16, Барнс - 7, Робинсон - 5, Мету - 4, Джозеф - 2, Халибёртон - 2, Бьелица, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Рэмси, Уайтсайд
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Ингрэм - 22, Бледсо - 21, Редик - 14, Адамс - 12, Хэйс - 11, Александер-Уолкер - 9, Харт - 5, Льюис - 3, Болл, Габриэль, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл, Эрнангомес
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