Стефен Карри высказался об игре Леброна Джеймса в 36 лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высоко оценил то, как в свои 36 лет играет форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«То, что Леброн делает в 36 лет, очень впечатляет. Он – образец долголетия в НБА», – приводит слова Карри журналист San Francisco Chronicle Коннор Леторно на своей странице в «Твиттере».
Карри и Леброн играли друг против друга в четырёх финальных сериях плей-офф НБА (2015-2018) подряд.
Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» Джеймса одолели «Майами Хит» в финале плей-офф. Леброн стал единственным игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами, набирая в плей-офф 25+ очков в среднем за матч. У Джеймса теперь 11 трипл-даблов в финале НБА, столько же, сколько и у двух следующих ближайших игроков, вместе взятых, — Мэджика Джонсона (8) и Дрэймонда Грина (3).
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