Лука Дончич: вторую половину провёл ужасно. В поражении моя вина

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (101:117).
Словенец в этой встрече оформил трипл-дабл, набрав 36 очков, 16 подборов и 15 передач, но во второй половине матча реализовал только 2 из 11 бросков с игры.
«Вторую половину матча я провёл ужасно. В этом поражении моя вина. Я был немного эгоистичен, потому что в первой половине набрал 30 очков. Во второй — это был не я. Мне необходимо играть намного лучше. Это моя вина. Я не должен этого делать. Я совершал броски, которые не должен был совершать», – сказал 21-летний словенец в послематчевом интервью.
Самым результативным в составе «Чикаго» стал Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.
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