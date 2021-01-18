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Лука Дончич установил новый рекорд НБА

Лука Дончич установил новый рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» оформил трипл-дабл, собрав коллекцию в 36 очков, 16 подборов и 15 передач, что позволило ему вновь вписать своё имя в статистическую историю лиги.

Как отмечается в "твиттере" StatMuse, 21-летний словенец стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось за игру набрать 35+ очков, а также сделать 15+ подборов и 15+ передач.

Результативность Дончича, впрочем, не помогла «Далласу» во встрече с «Чикаго». «Маверикс» уступили со счётом 101:117. Самым результативным в составе «Буллз» стал Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. У «Далласа» лучшую статистику показал именно Дончич. Кристапс Порзингис записал в свой актив 20 очков.

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