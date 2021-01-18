Гомельский: тактика «Далласа» не приведёт к попаданию в финал Западной конференции

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что «Даллас Маверикс» будет проблематично попасть в финал плей-офф Западной конференции НБА.
«Лука Дончич в «Далласе» — первая скрипка. Недаром же у молодого словенца такое количество трипл-даблов. Карлайл, как тренер, исповедует концепцию «очень быстрого нападения». Для него атака на 12-й секунде — это нормально, а на 14-й — уже долго. Для Дончича такой баскетбол очень удобен. Думаю, пока Карлайл тренирует «Маверикс», такая тактическая схема будет действовать. Увы, эта тактика не приведёт к попаданию «Далласа» в финал Западной конференции. Команде необходимы сразу два «рабочих» форварда, которые будут специализироваться на защите, заслонах и подборах. А Дончич и Порзингис будут отвечать за зрелищность игры», — написал Гомельский на своём сайте.
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