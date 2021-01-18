Самый низкорослый игрок в истории НБА высказался о Майкле Джордане в качестве владельца

Самый низкорослый игрок в истории НБА Маггси Богз рассказал, что он думает о Майкле Джордане в роли владельца клуба «Шарлотт Хорнетс».
«Круг замкнулся. Он из Каролины. Майкл нашёл возможность, когда Боб Джонсон захотел уйти, и это было лучшее решение, которое, я думаю, Джордан и его семья, вероятно, могли бы принять. Это придаёт большое значение его наследию – быть владельцем организации, которая столько значит для местного общества.
Надеюсь, Майкл сможет сделать с командой нужные вещи. Возможно, завоевать титул. Это цель. Конечная цель… он находится в хорошем положении, и для него возможность владеть «Хорнетс» вполне заслуженна», — приводит слова Богза Essentially Sports.
Богз завершил в 2001 году. Ходили слухи, что Джордан оскорбил Маггси в серии плей-офф 1995 года между «Чикаго Буллз» и «Шарлотт Хорнетс».
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