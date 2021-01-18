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Самый возрастной главный тренер Евролиги вернулся к работе после перенесённого COVID-19

Самый возрастной главный тренер Евролиги вернулся к работе после перенесённого COVID-19
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Альбы» Аито Гарсия Ренесес на своей странице в «Твиттере» объявил о том, что выздоровел после заражения коронавирусом и с понедельника вернулся к работе.

«Сегодня я снова провёл тренировку «Альбы». Спасибо за вашу поддержку», — написал специалист.

74-летний Гарсия Ренесес заразился COVID-19 в конце декабря. Как сообщает Eurohoops, с того момента он находился на изоляции у себя дома.

В отсутствие Ренесеса «Альба» выиграла всего один матч в Евролиге, на домашней площадке обыграв «Басконию» (95:91). Ещё четыре встречи клуб проиграл. «Альба» уступила «Жальгирису» (71:74), тель-авивскому «Маккаби» (73:85), «Анадолу Эфес» (76:84) и «Милану» (70:84). Следующую встречу подопечные Ренесеса проведут 22 января. Команда на выезде сыграет с «Басконией».

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