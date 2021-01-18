Джеймс Харден ответил на резкую критику Шакила О'Нила

Звёздный защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден ответил на критику бывшей звезды НБА Шакила О'Нила.



«Мы все говорим о том, чтобы помочь и поддержать следующего афроамериканского спортсмена, а некоторые бывшие игроки НБА используют национальный эфир или свои собственные социальные сети, чтобы делать наоборот. Я остаюсь самим собой перед этой критикой. Спасибо Дуэйну Уэйду за честность», — написал Джеймс Харден в своём «инстаграме».



Харден перешёл в «Бруклин» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс». Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают: Джеймс Харден.

«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.

«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.

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