ЦСКА крупно обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
В Саратове в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Автодор» принимал московский ЦСКА.
Первая четверть прошла под диктовку ЦСКА, выигравшего десятиминутку со счётом 27:20. Вторая четверть также завершилась в пользу «армейцев» — к большому перерыву их преимущество достигло 22 очков.
В третьем игровом отрезке «Автодору» удалось отыграть часть отставания — на последнюю четверть команды ушли при счёте 74:58 в пользу ЦСКА. Заключительный игровой отрезок завершился вничью. Итоговый счёт встречи — 98:82.
Самым результативным в составе победителей стал Иван Ухов, набравший 15 очков. Дабл-дабл на счету Николы Милутинова, набравшего 10 очков и совершившего 15 подборов. В составе «Химок» лучшим стал Нэйт Мэйсон, набравший 31 очко.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 января 2021, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
82 : 98
ЦСКА
Москва, Россия
Автодор: Мэйсон - 31, Михайловский - 12, Гордон - 10, Шакич - 9, Клавелл - 8, Старкс - 6, Квитковских - 3, Минченко - 3, Кумадже, Петенев, Пранаускис, Салтыков
ЦСКА: Ухов - 15, Фойгтман - 15, Хоменко - 14, Боломбой - 13, Шенгелия - 13, Милутинов - 10, Стрелниекс - 9, Антонов - 7, Курбанов - 2, Хиллиард, Шашков
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