ЦСКА крупно обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

В Саратове в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Автодор» принимал московский ЦСКА.



Первая четверть прошла под диктовку ЦСКА, выигравшего десятиминутку со счётом 27:20. Вторая четверть также завершилась в пользу «армейцев» — к большому перерыву их преимущество достигло 22 очков.



В третьем игровом отрезке «Автодору» удалось отыграть часть отставания — на последнюю четверть команды ушли при счёте 74:58 в пользу ЦСКА. Заключительный игровой отрезок завершился вничью. Итоговый счёт встречи — 98:82.



Самым результативным в составе победителей стал Иван Ухов, набравший 15 очков. Дабл-дабл на счету Николы Милутинова, набравшего 10 очков и совершившего 15 подборов. В составе «Химок» лучшим стал Нэйт Мэйсон, набравший 31 очко.