«Кливленд» избавится от игрока после громкого скандала в раздевалке

Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» решил обменять или отчислить защитника Кевина Портера после скандала, который он устроил в раздевалке, сообщает The Athletic.



20-летний Портер, который пока не играл в этом сезоне по личным причинам, разозлился, когда зашёл в раздевалку и понял, что команда отдала его шкафчик Торину Принсу, недавно выменянному из «Бруклин Нетс». По словам нескольких источников, Портер, чей шкафчик переместили к стене, где находятся более молодые игроки команды, начал кричать и в какой-то момент бросил еду.



Также у Портера произошла жёсткая перепалка с генеральным менеджером клуба Коби Олтменом, который пришёл в раздевалку. Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф покинул свой кабинет после шума в раздевалке. Он шокирован и возмущён тем, что услышал.



В ноябре 2020 года Портер был арестован по обвинению в неправильном обращении с огнестрельным оружием внутри автомобиля.