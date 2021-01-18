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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по Кубку Испании

«Реал» и «Барселона» узнали соперников по Кубку Испании
Баскетбол / Евролига 0

Сегодня, 18 января, состоялась жеребьёвка Кубка Испании — 2021, в котором примут участие восемь лучших команд чемпионата, сообщает Eurohoops.

Действующий чемпион и хозяин турнира мадридский «Реал» встретится с «Валенсией» в первом четвертьфинале. Команда, вышедшая в полуфинал, встретится с победителем пары «Тенерифе» — «Сан-Пабло Бургос». В другой части сетки «Барселона» столкнётся с «Уникахой», «Баскония» — с «Ховентудом». Победители сформируют второй полуфинал.

Таким образом, «Реал» и «Барселона» не смогут встретиться раньше финала. Кубок Короля Испании будет проведёт с 11 по 14 февраля. Турнир традиционно проводится во время двухнедельной паузы в регулярном чемпионате Евролиги, которая приходится на середину февраля.

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