«Нью-Йорк» обыграл «Орландо» в раннем матче НБА на День Мартина Лютера Кинга

«Нью-Йорк Никс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в День Мартина Лютера Кинга одержал победу над «Орландо Мэджик» — 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30).

В составе победителей лучшими по статистике стали Ар Джей Барретт (22 очка, 10 подборов), Джулиус Рэндл (21 очко, 17 подборов), Реджи Буллок (13 очков) и Элфрид Пэйтон (12 очков). У «Орландо» наибольшую результативность показали Никола Вучевич (24 очка, 14 подборов), Терренс Росс (19 очков) и Аарон Гордон (18 очков, 17 подборов, 9 передач).

«Нью-Йорк» добыл вторую победу в регулярном матче подряд. В предыдущей встрече подопечные Тома Тибодо на выезде разгромили «Бостон Селтикс» (105:75). «Орландо» продлил серию проигрышей до шести матчей.