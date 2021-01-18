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«Реал» проиграл «Црвене Звезде» в Мадриде

«Реал» проиграл «Црвене Звезде» в Мадриде
Баскетбол / Евролига 0
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В Мадриде состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Реал» принимал сербскую «Црвену Звезду».

Встреча началась в равной борьбе, по итогам первой четверти чуть сильнее оказались баскетболисты «Црвены Звезды» — 23:21. Вторая четверть также завершилась в пользу гостей, к большому перерыву их преимущество достигло пяти очков.

В третьем игровом отрезке «Црвена Звезда» также одержала победу с разницей в три очка. Решающей в матче стала четвёртая четверть. В какой-то момент «Црвене Звезде» удалось увеличить преимущество до 12 очков, однако «Реал» предпринял отчаянную попытку отыграться и смог сократить отставание до одного очка, однако времени мадридскому клубу не хватило. Итоговый счёт встречи — 79:77 в пользу «Црвены Звезды».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кори Уолден, набравший 18 очков. В составе «Реала» 11 очков набрал Руди Фернандес.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
18 января 2021, понедельник. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
77 : 79
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Фернандес - 11, Дек - 10, Лапровиттола - 10, Томпкинс - 10, Тэйлор - 10, Тавареш - 9, Кэрролл - 7, Тайус - 4, Абальде - 2, Гаруба Алари - 2, Козёр - 2, Алосен
Црвена Звезда: Уолден - 18, Добрич - 10, Рит - 10, Colom - 8, О'Брайант - 8, Кузмич - 7, Лазич - 7, Раданов - 6, Ягодич-Куриджа - 3, Давидовац - 2, Ускокович, Холл
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