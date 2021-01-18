«Реал» проиграл «Црвене Звезде» в Мадриде

В Мадриде состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Реал» принимал сербскую «Црвену Звезду».



Встреча началась в равной борьбе, по итогам первой четверти чуть сильнее оказались баскетболисты «Црвены Звезды» — 23:21. Вторая четверть также завершилась в пользу гостей, к большому перерыву их преимущество достигло пяти очков.



В третьем игровом отрезке «Црвена Звезда» также одержала победу с разницей в три очка. Решающей в матче стала четвёртая четверть. В какой-то момент «Црвене Звезде» удалось увеличить преимущество до 12 очков, однако «Реал» предпринял отчаянную попытку отыграться и смог сократить отставание до одного очка, однако времени мадридскому клубу не хватило. Итоговый счёт встречи — 79:77 в пользу «Црвены Звезды».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кори Уолден, набравший 18 очков. В составе «Реала» 11 очков набрал Руди Фернандес.