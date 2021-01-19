Дэмьен Лиллард и Кевин Дюрант — игроки недели в НБА
НБА назвала лучших игроков четвёртой игровой недели регулярного чемпионата.
Лучшим игроком Западной конференции признан разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. За неделю баскетболист в среднем набирал 30,3 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 7,3 передачи. «Портленл» одержал три победы при одном поражении, что помогло команде подняться в топ-5 турнирной таблицы конференции.
В Восточной конференции лучшим был признан лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. «Бруклин» добыл три победы, что помогло подопечным Стива Нэша закрепиться в топ-5 турнирной таблицы Восточной конференции с общим результатом 8-6. Дюрант набирал в среднем 34,0 очка, собирал 5,3 подбора и отдавал 8,0 передачи.
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