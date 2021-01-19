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Маггси Богз назвал 3 величайших игроков в истории НБА

Маггси Богз назвал 3 величайших игроков в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА Маггси Богз назвал трёх величайших игроков в истории лиги. Богз поставил в список Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

«Для меня есть три величайших игрока. Но лично я бы поставил Майкла Джордана чуть выше других. Для меня это Майкл Джордан, Леброн Джеймс, а затем Коби Брайант. Я ставлю Леброна на второе место, учитывая то, а что он еще способен на данном этапе своей карьеры. Коби подражал Джордану. Леброн же преуспел по-своему, с его ростом 206 сантиметров.

С тех пор, как Леброн был в лиге, он смог сделать лучше все свои команды и партнёров. А потом он выиграл титул во всех франшизах, в которых играл. Попадать в финал 9 раз за 10 лет — это безумие», — приводит слова Богза Parlons Basket.

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