Джеймс Харден установил потрясающий рекорд в истории НБА

Защитник Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, набравшим не менее 30 очков и 10 передач в каждой из своих первых двух игр в новой команде. Об этом пишет журналист Джастин Кубатко на своей странице в «Твиттере».
Харден после перехода из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (122:115) набрал 32 очка, отдал 14 передач и совершил 12 подборов, а во встрече с «Милуоки Бакс» (125:123) — 34 очка и 12 передач.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, Харден стал седьмым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл в первом матче за команду, повторив достижение Оскара Робертсона (1960), Нейта Термонда (1974), Джона Шумейта (1976), Льюиса Ллойда (1983), Элфрида Пэйтона (2018) и Расселла Уэстбрука (2020).
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