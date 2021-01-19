«Лейкерс» растеряли самое крупное преимущество в эпоху Леброна в матче с «Голден Стэйт»

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» вели с преимуществом в 19 очков, но умудрились растерять его. «Воины» победили со счётом 115:113. Как отмечает ESPN Stats, 19 очков — это максимальное преимущество, которое было у «Лейкерс» в отдельно взятом матче, пока в их составе играл звёздный форвард Леброн Джеймс.
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Лучшими в составе «Голден Стейт» на площадке стали Стефен Карри (26 очков), Келли Убре (23 очка) и Эрик Пэскелл (19 очков). У «Лейкерс» самыми результативными в матче были Деннис Шрёдер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков) и Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов).
Ранее «Бруклин Нетс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 125:123, «Торонто Рэпторс» оказался сильнее «Даллас Маверикс» (116:93), «Мемфис Гриззлиз» победил «Финикс Санз» (108:104), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (104:125).
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