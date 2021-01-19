Убийственные победные броски Стефена Карри и Кевина Дюранта со всех ракурсов

НБА представила записи победных бросков со всех ракурсов в исполнении разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:113) и «Милуоки Бакс» (125:123) соответственно.

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Лучшими в составе «Уорриорз» на площадке стали Стефен Карри (26 очков), Келли Убре (23 очка) и Эрик Пэскелл (19 очков). У «Лейкерс» самыми результативными в матче были Деннис Шрёдер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков) и Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов). Лучшими в составе «Нетс» стали Джеймс Харден (34 очка и 12 передач), Кевин Дюрант (30 очков и 9 подборов), Джо Харрис (20 очков) и Деандре Джордан (12 очков и 12 подборов). У «Милуоки» самыми результативными на паркете были Яннис Адетокунбо (34 очка и 12 подборов), Крис Миддлтон (25 очков) и Джру Холидэй (22 очка).