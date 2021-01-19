Джеймс Харден и Кевин Дюрант отреагировали на успешное начало партнёрства в «Бруклине»

Звёздный защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден прокомментировал свой успешный дебют в новой команде, где он объединился с форвардом Кевином Дюрантом.



«Мы были молоды в «Оклахоме». Теперь мы мужчины. Знаем, чего хотим, понимаем эту игру. Мы уже не те юнцы, которые бегают взад и вперёд, целыми днями только бросают и пытаются положить данки. Я знаю, в чём сила Дюранта. Он один из лучших игроков, который касался баскетбольного мяча», — заявил Харден.



Своим мнение также поделился и Дюрант.



«Мы много времени провели в лиге. У нас есть опыт. Теперь важно собрать воедино то, что мы узнали, и попытаться сыграть в отличный баскетбол. Это был лёгкий переход, особенно когда Джеймс работал с мячом. Нам есть в чём прибавлять, но это было хорошее начало», — цитирует Кевина Gazzetta.gr.